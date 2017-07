Nederlandse camera's vinden exoplaneten

De speurtocht naar exoplaneten is een van de spannendste onderzoeksgebieden in de sterrenkunde. De eerste werd in 1995 ontdekt; inmiddels zijn er al zo'n 3.500 bekend, veelal door de Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler. Door andere planetenstelsels te bestuderen, leren sterrenkundigen ook meer over de ontstaansgeschiedenis van ons eigen zonnestelsel. Bovendien hopen ze ooit tekenen van buitenaards leven aan te treffen op een exoplaneet die veel op onze eigen thuiswereld lijkt.



De laatste tijd zijn vooral veel planeten gevonden bij kleine, koele dwergsterren. Zo ontdekten Belgische astronomen afgelopen voorjaar een compleet stelsel van zeven planeten bij de dwergster TRAPPIST-1. De twee Nederlandse exoplaneten draaien echter rond sterren die veel heter en helderder zijn dan de zon. 'Dat is vooral interessant omdat het dan makkelijker is om in de toekomst metingen te doen aan de samenstelling van de planeetdampkring', aldus Geert Jan Talens, een promovendus van Snellen en hoofdauteur van de twee ontdekkingsartikelen.

Sterrenkundigen hopen ooit tekenen van buitenaards leven aan te treffen op een exoplaneet die veel op onze eigen thuiswereld lijkt