Nederlandse baby's huilen het meest - werkelijk?

Uit de studie, aan de hand van video-opnames, kwam een huilduur van 150,4 minuten per dag: 17 minuten meer dan gemiddeld, aldus de Britten. Buitelaar schiet even in de lach als hij het hoort: 'Dit soort cijfers kun je echt niet op landsniveau met elkaar vergelijken. Daarvoor zijn de methodes niet gestandaardiseerd genoeg, en is er teveel ruis: de ene keer is het te koud, de andere keer vindt een baby's het speelgoed niet leuk.'



Ook de landscultuur kan opspelen. Vaak wordt het huilgedrag immers gepeild door het gewoon te vragen aan de ouders: hoeveel huilt uw baby? Dat kan gekleurde antwoorden geven. Veelzeggend is dat Japan zeer laag scoort: in het land van ingetogenheid zeiden ouders liefst tien keer minder vaak een huilbaby te hebben.



Maar in het persbericht gaan alle remmen los. 'Babies cry most in UK, Canada, Italy & Netherlands', staat erboven, gevolgd door de hoofdmededeling: 'Baby's huilen meer in Groot-Brittannië, Canada, Italië en Nederland dan in andere landen - voor het eerst bewezen door nieuw onderzoek van de Universiteit van Warwick.'