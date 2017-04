Nederland lijdt massaal aan modeziektes

Of hij misschien autisme heeft? Presentator Filemon Wesselink onderzocht het onlangs in zijn programma Het is hier autistisch. In aflevering 1 beantwoordde hij daartoe een lange lijst vragen van een hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Ja, beaamde Wesselink, als hij tv-kijkt, zapt hij √°ltijd in dezelfde volgorde langs de zenders. Toen hij nog klein was, speelde hij het liefst alleen met lego en staat hij tegenwoordig in een drukke kroeg, dan gaat hij vaak naar de wc om even alleen te zijn.