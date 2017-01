Natuur doet het beter zonder exotische planten: bijen en vlinders komen tevoorschijn

Spectaculair herstel

Een heel stoere studie, zegt Merel Soons, ecoloog aan de Universiteit Utrecht. 'Het moet een enorme klus zijn geweest om 40 duizend planten te verwijderen. En vervolgens is het indrukwekkend te zien hoe snel de netwerken van inheemse bestuivers zich herstellen.'



Soons zou het spannend vinden een soortgelijke studie in Nederland uit te voeren, al waagt ze op voorhand te betwijfelen of hier een dergelijk spectaculair herstel zal optreden.



'Belangrijke bestuivers als de algemeen voorkomende bijensoorten zoeken hun voedsel ook bij exotische planten', zegt Soons. 'Als je die planten weghaalt in een situatie met te weinig of te veel van elkaar geïsoleerde inheemse waardplanten is er geen winst. Zeldzame inheemse bestuivers blijven het dan moeilijk houden, exoten of niet.'