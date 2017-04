Misschien is de nul wel India's grootste exportproduct

Vanaf morgen zitten ze drie dagen bij elkaar in een aangenaam conferentie-oord in New Delhi: een groep van Indiase en buitenlandse academici die helderheid zoeken over de oorsprong van het getal nul. Mogelijk ligt in India de bakermat van het denken en rekenen met niets. Denken althans de organisatoren van dit Camp Zero.



'Mogelijk is nul het cadeau van India aan de wereld, het belangrijkste exportproduct van India, ooit', zei Robinder Sachdev van lobbyfirma Imagindia in de aanloop naar de conferentie.