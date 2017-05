Mijn vader kreeg een biggetje van zijn voetbalcoach

En jawel, medespelers speelden hem de bal toe en de tegenstanders stopten schielijk met verdedigen als mijn vader in de buurt kwam. Hij scoorde drie keer. In de maanden die volgden, kwam er maar geen leuk varken voor in de tuin, tot verdriet van mijn broertje en mij.



En toen was het 1988. De dag na de finale was er een barbecue met het voetbalteam. De sfeer was uitgelaten, Nederland was Europees kampioen! Op het hoogtepunt van de avond kwam de coach aanzetten met een biggetje. 'Rijkaard', doopte hij de big, naar zijn favoriete speler van het EK. Rijkaard kreeg een mooie plek in ons weitje en was een tevreden varken.