Mier heeft ook hospik die gewonde strijdmakkers van het slagveld haalt

Hospikmier

De termieten beschikken echter over speciale verdedigingsdivisies. Deze termietencommando's - met gepantserde kop en bewapend met extra grote kaken - specialiseren zich in het afbijten van mierenhoofden en -ledematen. Ook klampen ze zich aan mieren vast om ze in hun bewegingsvrijheid te belemmeren. Verzwakte mieren lopen een veel hoger risico om op de terugweg naar het eigen nest ten prooi te vallen aan spinnen of ander gespuis.



Gelukkig is daar dan de hospikmier. De Duitse bioloog Erik Frank, die met zijn team meer dan vierhonderd strooptochten van mieren observeerde, zag tot zijn verbazing hoe de soldaten hun gewonde soortgenoten optilden en helemaal terug naar huis meetorsten. Daar konden de gewonden herstellen en eventueel eraan vastgeklampte termieten worden verwijderd. 'Dit gespecialiseerde reddingsgedrag hadden we nooit verwacht bij insecten waarvoor individuen er in het algemeen weinig toe doen', schrijft Franks team in vakblad Science Advances.