Meteoriet stort neer in Noord-Holland, vondst op aarde is zeldzaam

Hoe gevaarlijk zijn die kosmische projectielen?



In 1911 overleed een Egyptische straathond door een meteoriet. In 1954 werd de 34-jarige Ann Hodges in Sylacauga, Alabama, geraakt en verwond door een ruimtekei. En in 2013 liepen ruim duizend mensen in de Russische stad Tsjeljabinsk verwondingen op door rondvliegend glas, na de dampkring-explosie van een kolossale meteoriet. Soms worden huizen of auto's geraakt, maar betrouwbare verslagen van menselijke slachtoffers zijn er niet. Overigens is de snelheid van een meteoriet sterk afgenomen tegen de tijd dat hij de grond bereikt. Geen reden tot bezorgdheid dus; het keukentrapje is echt veel gevaarlijker.