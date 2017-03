Met het woord 'dystopie' is de hel weer helemaal hip

Zweden was even de hel op aarde, door Donald Trump. In zijn feitenvrije wereldbeeld kan alles. De factchecks spraken boekdelen; ook de Volkskrant constateerde snel na Trumps uitlatingen over 'de gebeurtenissen in Zweden' dat er niets aan de hand was daar. Zweden is niet de 'Europese dystopie'.



Toch iets om even bij stil te staan.