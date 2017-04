Meer onderzoeksgeld voor universiteiten, op kennisinstituten wordt gekort

Uitzonderlijk goed

De budgetten voor research sporen niet met de ambities die Nederland als kennisland zegt na te streven Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut

Uit de cijfers blijkt ook dat Nederlandse onderzoekers het uitzonderlijk goed doen in Europa. Van iedere euro die naar Brussel gaat voor researchfinanciering komt per saldo ruim anderhalve euro terug in de vorm van subsidies en beurzen, aldus Rathenau.



Volgens Peters sporen de budgetten voor research niet met de ambities die Nederland als kennisland zegt na te streven. Om de norm van 2,5 procent van het bbp te halen, zou de overheid zo'n 800 miljoen per jaar extra moeten spenderen, en het bedrijfsleven driemaal dat bedrag. De kenniscoalitie van universiteiten en bedrijfsleven riepen eerder op om een miljard extra in wetenschap te steken.



Volgens Peters is een van de problemen aan het Nederlandse wetenschapsbeleid dat het geen keuzes maakt. Daardoor kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de medische research in Nederland bloeit, maar dat de ontwikkelde medische kennis vervolgens nauwelijks in eigen land wordt benut. 'Die wordt elders omarmd. Van de R&D hebben we de research in Nederland heel goed op orde, maar de D van development duidelijk minder.'