Meer dan ooit zullen wetenschappers zich moeten roeren

'What do we do when science and research are under attack? We stand up and fight back!' De aanwezigen op het plein voor de openbare bibliotheek in Boston schreeuwen de leuzen na die de laatste spreker van vanmiddag door de megafoon scandeert. Ze houden houten en kartonnen borden omhoog met teksten zoals 'Niet gestorven aan een infectie? Bedank een wetenschapper' en 'Make America Smart Again'. Enkele honderden wetenschappers en wetenschaps-believers zijn deze zondag 19 februari op de been om zich te laten horen voor de wetenschap - al grapt iemand tegen het einde dat het er 'zeker twintigduizend waren'.