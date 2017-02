Marcheren voor de wetenschap en tegen politiek

In april moeten we daarom misschien wel meewandelen voor de wetenschap

Niet zoveel, is de prettig verrassende vaststelling van Van der Velden en Muffels. Met het publieke vertrouwen in de wetenschap lijkt weinig mis. Dat is gemeten in het LISS-panel, een Tilburgs onderzoek naar vanalles en nog wat dat loopt sinds 2007. Al vanaf het begin geven de ondervraagden, een willekeurige greep uit de Nederlandse bevolking, de wetenschap jaarlijks als rapportcijfer een ruime 7. Het publieke vertrouwen in de wetenschap is een van de hoogste uitkomsten in het onderzoek. Politici scoren een 4,8. Media als kranten en televisie een 4,9. De gezondheidszorg een 6,6.



En er is meer. Een paar jaar geleden ondervroeg het Rathenau-instituut in Den Haag Nederlanders over hun fiducie in de wetenschap. Zo'n 70 procent gaf de wetenschap een 7 of hoger, waarbij hoogopgeleiden wel meer waardering hebben dan lageropgeleiden. Sectoren als politiek, media, overheid en bedrijven halen stuk voor stuk geen 40 procent voldoende. Er zijn geen mensen die denken dat we het serieus zonder wetenschap afkunnen. Hier niet, en elders ook niet, lieten Europese ondervragingen zien.