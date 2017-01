Machiavelliprijs voor Hugo Borst en Carin Gaemers: 'Verdienen plek in politieke geschiedenis'

Met het initiatief is een 'megastap gezet naar de verbetering van de zorg voor ouderen', oordeelde de jury van de Machiavelliprijs, die voor de 28ste keer werd uitgereikt voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Met hun communicatieve huzarenstukje - het bij alle politieke partijen in de Tweede Kamer een hoogst uitzonderlijke eensgezindheid afdwingen - hebben zij 'een doorbraak bereikt die een plek in de politieke geschiedenis verdient'.



Borst en Gaemers worden met name geprezen voor de publiciteit die zij om het manifest heen organiseerden. 'Hun onpartijdigheid en onbevangenheid in het benaderen van politici, bepaalden hun politieke succes', staat in het juryrapport. 'Een mooi plan maken is een ding, daar goed over communiceren is een kwaliteit apart.'