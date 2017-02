Leidse studie ziet oorzaak diabetes: alvleesklier 'vergist' zich soms bij aanmaken cellen

Vergissing

Celbioloog Arnaud Zaldumbide ontdekte hoe de bètacellen de fout in gaan: het gen dat de code bevat voor de aanmaak van insuline moet eerst worden gekopieerd en daarbij kiest de cel soms een verkeerd startpunt. Gevolg is dat de code niet meer helemaal klopt en een verkeerd eiwit wordt aangemaakt. Zo vreemd is dat niet, zegt Roep. 'De bètacel is in het lichaam de hardst werkende cel, die in een minuut tijd een miljoen moleculen insuline kan maken. Het gen voor insuline wordt in hoog tempo afgelezen. Dan hoeft het maar een paar keer mis te gaan.'



Coen Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde in Maastricht, noemt de Leidse bevindingen 'in beginsel interessant'. Maar volgens hem maakt de studie niet duidelijk hoe vaak het mechanisme bij mensen voorkomt. De onderzoeksgegevens wijzen uit dat niet bij alle mensen het immuunsysteem daadwerkelijk reageert op de vergissing van de bètacellen, aldus Stehouwer. 'Dit mechanisme kán optreden maar of dat ook altijd, of meestal gebeurt, kan op grond van deze studie niet worden aangetoond.'