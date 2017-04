Leidse archeologen vinden bijzondere schedel Europese sabeltandtijger

Leidse archeologen hebben een schedel van zo'n Homotherium latidens geïdentificeerd, zo hebben ze woensdag naar buiten gebracht. De elf botfragmenten werden twee jaar geleden in Duitsland opgegraven, bij Schöningen, een plek waar veel mooi oud spul (waaronder eerder twee maal stukken van skeletresten van sabeltandtijgers) uit de grond komt.



Een team onder leiding van hoogleraar Thijs van Kolfschoten van de Universiteit Leiden had even nodig om tot een goede soortbepaling te komen. Onderdeel van de verwarring was de leeftijd van de botten. Ze zijn relatief jong, slechts 300 duizend jaar oud, terwijl lang werd aangenomen dat de sabeltandtijger al 200 duizend jaar daarvoor was uitgestorven in Europa. Niettemin is er ook onder wetenschappers wel discussie over 'nog jongere' vondsten.