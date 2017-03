Kun je te zuur zijn?

De term ontgiften kent u vermoedelijk wel. Een tamelijk onzinnige activiteit zo legden wij hier al eens uit: ons spijsverteringsstelsel is één grote ontgiftingsmachine. Minder bekend, maar eveneens al jaren omarmd door een kleine schare liefhebbers is de activiteit van het ontzuren.



Een verzuurd lichaam is volgens de aanhangers van dit dieet een lichaam in alkalische disbalans: te zuur, te weinig basisch (of met een ander woord: alkalisch). De naam voor het eetprincipe dat dit probleem moet oplossen is daarom het alkalische of alkalinedieet.