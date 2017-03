Kun je epilepsie onderdrukken met een dieet?

Intensieve begeleiding door een gespecialiseerde diëtist is essentieel

Dat het dieet nauw luistert, bewijst de dagelijkse speurtocht van de diëtiste van de afdeling in Rotterdam, 'onze Sherlock Holmes', als kinderen ondanks een keurig gevolgd dieet toch niet genoeg ketonen aanmaken (de hoeveelheid is te meten in bloed of urine). 'Weet je waar ze bijvoorbeeld suiker vond?', zegt Catsman. 'Op van die in plastic verpakte plakjes worst blijkt een dun laagje glucose gepenseeld te zijn.'



Catsman noemt het dieet in feite geen gezond voedingspatroon. 'Het bevat weinig vitamines en calcium, dus supplementen zijn cruciaal. Ook is het lastig om de eiwitinname op peil te houden, die voor kinderen in de groei zo belangrijk is. Daarom is intensieve begeleiding door een gespecialiseerde diëtist essentieel.'



Hoe en in welke mate het de ketonen zijn die de epileptische aanvallen onderdrukken, is onbekend, zegt de kinderneuroloog.



Een andere groep die mogelijk baat heeft bij het dieet zijn patiënten met kanker. Met name bij ernstige hersentumoren (zoals een ponsglioom en een gliobastoom) loopt sinds enkele jaren onderzoek.