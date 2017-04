Koffie, cola of water - de zoektocht naar hét middel tegen een kater

Hoofdpijn, misselijkheid, braken, buikpijn en vermoeidheid zijn allemaal het gevolg van de aanwezigheid van acetaldehyde in je lichaam

Het lichaam ziet alcohol als gif, als een kwaadaardige indringer, waartegen actie moet worden ondernomen. De hormoonhuishouding slaat op hol en het immuunsysteem komt in actie (in het lichaam van mensen die flink hebben gedronken worden ontstekingseiwitten gevonden).



Alcohol is een tamelijk klein molecuultje dat zich gemakkelijk door het lichaam verspreidt. Zo snel dat al na een minuut of tien een herseneffect waar te nemen is: loomte, ontspanning en vaak ook de wens tot meer.



Via de maag gaat alcohol naar de dunne darm. Die neemt de rest op. Binnen een uur zit het in je bloedvaten en dan gaat de schoonmaakmachine, oftewel de lever, ermee aan de slag. Met behulp van het enzym ADH (alcoholdehydrogenase) zet de lever alcohol om in acetaldehyde. De meest geaccepteerde theorie is dat dit het stofje is waarvan je je zo beroerd wordt. Hoofdpijn, misselijkheid, braken, buikpijn en vermoeidheid zijn allemaal het gevolg van de aanwezigheid van acetaldehyde in je lichaam. Per glas is het gemiddelde lichaam anderhalf uur zoet met het afbreken van de alcohol.