VVD'ers begaan meer overtredingen dan leden van motorclub No Surrender, Klopt dit wel?

Klopt het?

Zo belandden 'slechts' zes VVD'ers in de cel tegenover de eerdergenoemde acht No Surrender-leden

Sinds 2007 zijn 21 VVD'ers om verschillende overtredingen gepakt, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. Dat zijn er meer dan No Surrender-leden die volgens Kuipers vastzitten.



Maar een overtreding staat niet gelijk aan een gevangenisstraf. Zo belandden 'slechts' zes VVD'ers in de cel tegenover de eerdergenoemde acht No Surrender-leden. En die laatsten kregen dat voor elkaar in de helft van de tijd, want de motorclub bestaat pas sinds 2013 .



Zo bezien vangt No Surrender dus iets meer celstraffen dan de VVD. Daar komt nog iets bij. De motorclub is met vijf- tot zeshonderd leden kleiner dan de groep van bijna tweeduizend VVD-bestuurders die Vrij Nederland in beschouwing nam. Een ruwe rekensom leert dat in vijf jaar tijd 0,2 procent van de VVD-bestuurders gevangenisstraf kreeg, vergeleken met 1,5 procent van de No Surrender-leden.