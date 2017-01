Klopt dit wel: Een op de drie hoogbegaafden zit werkloos thuis

Onvolledig

Wij hebben ons in ons nieuwe onderzoek gericht op wat de problematiek is van de hoogbegaafde volwassenen die thuis zitten. Over die groep doen we uitspraken, niet over de hoogbegaafden in het algemeen Noks Nauta, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

'Helaas gaat zo'n getal vervolgens een eigen leven leiden', zegt Noks Nauta van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, die aan beide rapporten mee schreef. 'We hebben dit helemaal niet onderzocht. Wij hebben ons in ons nieuwe onderzoek gericht op wat de problematiek is van de hoogbegaafde volwassenen die thuis zitten. Over die groep doen we uitspraken, niet over de hoogbegaafden in het algemeen.'



Daartoe ging het kennisinstituut 'met verschillende acties' en 'in de eigen netwerken' op zoek naar zoveel mogelijk werkloze hoogbegaafden. Al die inspanningen leverden uiteindelijk een lijst op van 241 hoogbegaafde volwassenen zonder werk. Ongetwijfeld is die lijst zeer onvolledig: 'dit zijn mensen die ons weten te vinden en zich niet schamen om hun verhaal te doen', benadrukt Nauta. Maar anderzijds is 241 gevallen op het totaal van de naar schatting 288 duizend volwassen hoogbegaafden die ons land moet tellen, ook weer niet een heel hoog aantal.