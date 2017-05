Kleuter is al in staat wetenschappelijk onderzoek uit te voeren

Vakkennis

Dit onderzoek laat zien dat kleuters meerdere variabelen tegelijk goed aankunnen Carmen Damhuis, onderzoeker

Dat kinderen het experiment leuk vinden, is mooi meegenomen, maar het is volgens Van der Graaf ook belangrijk dat het tot vakkennis leidt. Vakkennis bestaat uit feiten over een bepaald vak, bijvoorbeeld dat een bal verder rolt van een steile helling (natuurkunde), dat planten licht nodig hebben om te groeien (biologie) of dat water een vloeistof is die kan verdampen of stollen (scheikunde).



Onderzoekers Carmen Damhuis en Vincent Jonker van het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap en Technologie van de Universiteit Utrecht zijn enthousiast over het onderzoek van Van der Graaf. Zij vinden het goed dat het onderzoekend leren bij kleuters nu op een systematische en aantrekkelijke manier is onderzocht. Damhuis: 'De knikkerbanen zijn een rijke methode, de kleuters kunnen er aanzitten en zelf mee aan de slag gaan. Dit onderzoek laat zien dat zij meerdere variabelen tegelijk goed aankunnen.'



Jonker waarschuwt dat de conclusies van Van der Graaf niet direct moeten leiden tot het aanpassen van het curriculum: 'Kleuters zijn van nature kleine wetenschappers, daar hoeft men niet meteen een lessenserie voor te maken. Veel belangrijker is dat leerkrachten zich ervan bewust zijn en de kinderen de ruimte geven te experimenteren.'