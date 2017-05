Kift: het mooiste ouderwetse woord voor jaloezie

Gif. Ja, zo voelt jaloezie, als gif

Heel in de verte, aan het einde van de einder, was de buurtsuper. Eindelijk daar liepen alle andere klanten me voor de fragiele voeten. Hupshufters, loopklootzakken. Als kieviten gaan ze tekeer, bromde ik in mezelf. Ik had last van na-ijver, afgunst. Ik bibberde ervan. Mijn knieën knikten van de kinnesinne. Jaloers op die valide vanzelfsprekendheid waarmee men zich voortbewoog.



Kift, dat is wel het mooiste ouderwetse woord voor jaloezie dat ik ken, dacht ik, naar de kassa klunend. Via het Jiddisch, oorspronkelijk van het Duitse Gift.



Gif. Ja, zo voelt jaloezie, als gif. Ook mooi met het lidwoord ervoor. Zij heeft 'de kift' erin. Let niet op hem, het is 'de kift' maar. De kift. Het klinkt onheilspellend. Als iets wat je kan overkomen. Een aandoening, zoals de pest. Of dat mysterieuze 'weer' dat in je spiegel gaat zitten. 'De wolf' die je tanden aanvreet. Zo is jaloezie toch precies? Een duistere toestand die aan je knaagt. Zwarte vlekken nalaat, of je glazuur aantast.