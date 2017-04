Keerzijde van commerciële ruimterace: rondvliegend puin gaat botsingen geven

Er moeten daarom nieuwe richtlijnen komen voor dit soort constellaties, stelt de Britse onderzoeker Hugh Lewis van de universiteit van Southampton die in opdracht van ruimtevaartorganisatie ESA het probleem in kaart heeft gebracht. Lewis simuleerde met een supercomputer de kans op botsingen van diverse satellietzwermen over een periode van tweehonderd jaar.



Uit zijn berekeningen blijkt dat hoe groter de constellatie is, des te groter de impact is op de hoeveelheid ruimtepuin, doordat satellieten in de ruimte zullen botsen met andere satellieten, of met ander zwerkschroot. 'We moeten niet wachten tot het gebeurt en dan een oplossing bedenken, zoals we de afgelopen vijftig tot zestig jaar hebben gedaan', aldus Lewis gisteren tijdens een presentatie in het Duitse Darmstadt, waar ESA haar jaarlijkse conferentie over ruimteschroot houdt. 'We moeten deze kunstmanen op een duurzame manier in de ruimte brengen.'