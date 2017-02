Kan deze mier ons leren wat samenleven is?

In New York probeert een team biologen een mierenkolonie te ontrafelen alsof het een orgaan is. Ze komen er zo achter dat de dieren zelfs een soort immuunsysteem blijken te hebben tegen dwarsliggers.



Daniel Kronauer van de Rockefeller Universiteit is het soort bioloog dat graag tegels licht. Letterlijk. Bevlogen als hij is over mieren en andere insecten, keert hij nog geregeld stenen om, vertelt hij: 'Gewoon om even te zien wat eronder rondkruipt.