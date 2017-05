Jongeren die naar betere buurt verhuizen vertonen vaker probleemgedrag

Nieuwenhuis wil graag verder met dit onderzoek. Jongeren bevragen over hun wijkervaringen via vragenlijsten. De data laten wel zien dat het effect er is, maar hoe het komt, is toch vooral zijn 'educated guess'.



Wijkenbeleid hoeft niet volledig bij het grofvuil, vindt de onderzoeker, wel zou het zinnig zijn om het meer per individu te bekijken en te beseffen dat opleiding en werk veel emanciperender werken dan de woonplek.



Maar hij is een wetenschapper, geen beleidsmaker. Dus mag hij mijmeren. Een buurt is een microkosmos, zegt hij, Nederland in het klein. Eigenlijk vindt hij dat zijn onderzoek vooral aantoont dat ongelijkheid een probleem is. Dat vindt hij een boeiendere kwestie dan de vraag of wijkenbeleid werkt. 'Ongelijkheid heeft zulke grote effecten', zegt hij. Half serieus: 'Misschien moeten we daar gewoon mee stoppen.'