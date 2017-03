Is 'maar' wel op zijn plaats?

Zeg het maar Het antwoord op de vraag die Van Dijk, bijna retorisch, stelt, lijkt simpel: nee. Helaas is het in ons taalgebruik niet zo simpel. Vaak bevat (het gebruik van het woord) 'maar' een grote hoeveelheid extra informatie boven op de twee zinnen die het verbindt. In onderhavig geval: Kenneth Arrow werkte in de top van de wetenschap en won daar een Nobelpijs. Tegelijk gaf hij ook les en werkte hij dus aan de basis van de wetenschap, waar hij bovendien studenten wist te enthousiasmeren. Die extra informatie zit vervat in het woordje 'maar'. Zou er op die plek 'en' staan, dan ontbreekt die extra informatie. Soms betekent 'maar' meer dan 'maar' alleen. Wel heeft Van Dijk gelijk dat het woord te vaak te onpas gebruikt wordt als een gemakzuchtige manier om twee zinnen te verbinden. Zoals vaak in intro's, ook in deze krant, die eindigen met de vraag 'maar is dat wel zo?' Dan is 'maar', zoals vaker, eigenlijk overbodig.



Dus? Net als 'heel' is 'maar' vaak een glijmiddelwoord dat, ook voor de duidelijkheid, beter kan worden weggelaten. Maar soms ook niet.