Is het kankeronderzoek wel betrouwbaar?

Hoe komt het toch dat zo weinig doorbraken in het kankeronderzoek uiteindelijk leiden tot nieuwe of betere therapieën voor patiënten? Reageren de tumoren zo anders in mensen dan in de cellen, proefdieren of weefsels waarin ze als eerste werden onderzocht? Of concluderen onderzoekers misschien te snel dat iets veelbelovend is, om een mooie publicatie te kunnen scoren en het middel zo snel mogelijk naar de patiënt te kunnen brengen, terwijl de werking berust op methodologisch drijfzand?



Die vragen zijn extra urgent geworden, nu onderzoekers onlangs de eerste resultaten publiceerden van een groot internationaal project naar de reproduceerbaarheid van kankerstudies.