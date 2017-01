Is het erg als je iets ontdekt dat al bekend blijkt?

Zo stuurde Hans Engel-Berti een persbericht over 'de universele rekenregel voor priemgetallen' die hij 'na elf jaar fulltime studie' had ontdekt. Priemgetallen, ik zeg het voor de zekerheid nog maar eens, zijn alleen deelbaar door 1 en zichzelf. Zoals bijvoorbeeld 2, 29 of 2017. Ze zijn notoir onvoorspelbaar en grote open problemen in de wiskunde gaan over het vinden van patronen in deze getallen.



Engel-Berti meldde verheugd dat hij zo'n patroon gevonden heeft: 'Elk priemgetal is te schrijven als een dertigvoud plus 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23 of 29.