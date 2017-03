Is genetische manipulatie van embryo's verwerpelijk?

'Legaliseer het genetisch bewerken van embryo's'

Het moet legaal worden om menselijke embryo's te kweken en genetisch te bewerken. Voor onderzoek, maar op termijn wellicht ook om families die zijn belast met een ernstige erfelijke aandoening te helpen aan gezonde kinderen. Dat schrijven de Gezondheidsraad en de Commissie genetische modificatie (Cogem) in een advies aan minister Schippers van VWS.



'Nederland niet klaar voor tsunami van futuristische biotech'

Organen uit de printer, genetisch herschreven baby's, planten die met spray tijdelijk genetisch worden 'gemanipuleerd'. Er spoelt een tsunami aan futuristische biotechnologie over de wereld, en de Nederlandse regels - en die van Europa - zijn daarop volstrekt onvoorbereid.



Is de supermens in aantocht?

Een nieuwe laboratoriumtechniek maakt het gemakkelijker om aangeboren genetische defecten al bij de conceptie te verhelpen. Welke doos van Pandora hebben we daarmee opengetrokken?



'Opeens kunnen we - poef - álles genetisch veranderen'

Sinds kort is het mogelijk om snel en precies het dna, de software van het leven, te herschrijven. Een reuzendoorbraak. Grondlegster Jennifer Doudna, getipt voor de Nobelprijs en kort in Nederland, voorziet een nieuwe wereld, maar heeft ook een waarschuwing: niet te snel, straks struikelen we over onze eigen voeten