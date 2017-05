In het 'herstelhotel' kunnen ouderen tijdelijk terecht

Met haar tengere lichaam en gekromde rug maakt Marthy Weernink (78) een broze indruk. Haar linkerarm zit in een mitella. Na de lunch rijdt verpleegkundige Laura Artz haar in haar rolstoel naar haar appartement in het verzorgingshuis Sint Carolus in Hilversum



Weernink woont daar tijdelijk. Haar gezondheid was al zwak, maar toen ook haar arm uit de kom schoot, was zelfstandig wonen even niet mogelijk.