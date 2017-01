Hoppa, weer stukje van Nederlandse taal veroverd

Column Nadia Ezzeroili

artikelToen ik tien jaar geleden nog hoop koesterde voor de mensheid, liep ik geregeld politieke debatten en discussieavonden af, met een voorkeur voor onderwerpen als 'de positie van vrouwen in de islam' en 'vergeten Berberschrijvers'. Soms waren die bijeenkomsten best amusant, want er zat altijd wel een allochtoon tussen die dure of ambtelijke woorden gebruikte in zijn verhaal, niet zelden verkeerd uitgesproken of gebruikt in een onbegrijpelijke context. Woorden als 'contradictie' en 'attaqueren'. Of, echt gehoord, combinaties als 'paradoxaal arrangement'.