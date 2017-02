Hoe een Indiaas minivisje de medische wereld veroverde

In een kelder van het Erasmus MC in Rotterdam ruikt het naar oceaan. Waar je een parkeergarage zou verwachten, zwemmen duizenden kleine visjes in honderden gestapelde aquaria: slapeloze visjes, visjes met een oogafwijking, parkinson, kanker of dementie en visjes met oplichtende bloedbanen en groen kloppende hartjes.



Elk zichzelf respecterend academisch ziekenhuis heeft tegenwoordig een zebravissenlab. Het is wellicht een wat dubieuze status, maar het tropische minivisje is een van de hoofdrolspelers in het medische onderzoek.