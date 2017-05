Hitler als sociale vernieuwer en aanjager van techniek krijgt meer krediet dan hem toekomt

Zelfs voor zijn rassenwetgeving ging Hitler elders te rade

De eerste snelweg zonder gelijkvloerse kruisingen werd al in 1921 bij Berlijn in gebruik genomen. In 1932 werd, op basis van een plan uit 1929, het eerste deel van het Autobahn-netwerk (tussen Keulen en Bonn) in gebruik genomen dat onder de bezielende leiding van Hitler verder over Duitsland zou worden uitgerold. Hitler was hoe dan ook vergaand schatplichtig aan de door hem zo verachte Weimar Republiek. Of het nu ging om sociale woningbouw of sociale wetgeving: de meeste plannen - al dan niet verwezenlijkt - lagen al in een la. De planeconomie van Hermann Goering was van Sovjet-Russische makelij.



Bij de vormgeving van zijn repressie-apparaat liet Hitler zich inspireren door Lenin (wat de Duitse historicus Ernst Nolte in 1986 tot de omstreden stelling bracht dat Auschwitz er zonder de Goelag mogelijk niet zou zijn geweest). Zelfs voor zijn rassenwetgeving, het meest infame deel van zijn nalatenschap, ging Hitler elders te rade. De juristen die een grondslag moesten vinden voor het verbod van 'gemengde huwelijken' oriënteerden zich uitgebreid in de Verenigde Staten. De origine van het 'moderne antisemitisme', waaraan Hitler de radicaalste consequenties verbond, lag in Frankrijk en Rusland.