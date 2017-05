Het Groot Dictee houdt er na 26 jaar abrupt mee op

Przewalskipaard en dedaigneuze Het nationaal dictee werd in 1990 enthousiast ontvangen. Vrijwel niemand slaagde erin woorden als przewalskipaard correct te spellen. Later volgden breinbrekers als tseetseevlieg (1995), dedaigneuze (2006) en geüpgradede (2010). De kijkcijfers liepen op tot ruim een miljoen. De eerste dictees werden samengesteld door medewerkers van mediapartner de Volkskrant, vanaf 2004 namen bekende auteurs als Herman Koch het over. De laatste editie, in december 2016, is geschreven door A.F.Th. van der Heijden. Het dictee in het Eerste Kamergebouw telde jaarlijks zo'n zestig deelnemers, uit België en Nederland. De beste prestatie dateert uit 2002. Toen had de Vlaming Guy De Kort nul fout.

Freriks haalde het evenement in 1990 naar Nederland. 'Het begon met een stuk van mij over La Dictée in Frankrijk, toen ik correspondent van de Volkskrant was. Zo ontstond het idee dit ook hier te organiseren. Eigenlijk is het anti-tv, onthaasting: kijken naar schrijvende mensen. Het werkt omdat het kijkers prikkelt en uitdaagt. Ze denken terug aan vroeger, op school. Iedereen is benieuwd of hij het nog kan en hoeveel fouten BN'ers zullen maken.'



'Dit is misschien wel het ultieme publieke-omroepprogramma', stelt Freriks. 'Het is geen puur amusement: je geeft kijkers iets mee, interactief, met uitleg.' Hij had gerekend op meer steun van de NTR en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). 'We hebben 26 jaar tv-historie geschreven, dit is een iconisch programma. De verschuivingen van de laatste jaren, van NPO 1 naar NPO 2 en naar 21.30 uur, hebben ons veel kijkers gekost. Maar dit is wel erg rigoureus. Ze lijken ons bijna opgelucht opzij te schuiven.'