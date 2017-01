Heeft het zin om iemand geluk te wensen?

Anders dan de titel suggereert is levensgeluk niet iets wat je al dan niet overkomt

Ik moet al jaren bij jaarwisselingen denken aan psycholoog Dan Gilbert van Stanford University die ooit een geweldig boek schreef over geluk: Stumbling on Happiness. Anders dan de titel suggereert is levensgeluk niet iets wat je al dan niet overkomt. Integendeel, zegt Gilbert ook in een energieke TEDtalk uit 2004: levensgeluk is iets dat we zelf maken.



Dat klinkt als weekmakende new age, maar dat is het absoluut niet. Een bibliotheek vol psychologisch onderzoek laat namelijk zien dat gebeurtenissen en lotgevallen opmerkelijk weinig invloed hebben op het levensgeluk van mensen. Iemand die de loterij wint, is in eerste instantie natuurlijk blijer dan iemand die een dwarslaesie oploopt. Maar na een jaar gaan beiden naar eigen zeggen weer min of meer even gelukkig door het leven. Geluk of pech, eigenlijk maakt het helemaal niet uit.