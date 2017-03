Grote stap in onderzoek naar 'stressreactie' koraal bij stijgende temperaturen

Genetische basis

Dat koraal zich kan aanpassen, is bekend, zegt koraalbioloog Erik Meesters van Wageningen Marine Research. 'Maar het is voor het eerst dat onderzoekers de genetische basis van dat aanpassingsvermogen beschrijven. Voor het begrip van wat er in een cel gebeurt, is dit een enorme stap voorwaarts.' Waardering is er ook bij Rolf Bak, emeritus hoogleraar tropische ecologie en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. 'Het biedt inzicht in een moleculair proces dat nog niet was bestudeerd.'



Bedreigde riffen hebben geen baat bij dit onderzoek, zegt Meesters. 'Mogelijk zullen we ooit in staat zijn om koralen te kweken die een nog hogere tolerantie hebben dan de koralen in deze studie. Want dat is wat we nodig hebben. Mogelijk ontwikkelen andere koralen zo'n hoge tolerantie, maar dat zal, vrees ik, niet snel genoeg gaan om het tempo van de klimaatverandering bij te houden.'