Goed seksleven verbetert je werkprestaties - klopt dit wel?

'Gering effect'

Dat klinkt veelbelovend, maar de onderzoekscijfers vertellen een ietwat ander verhaal. Grofweg 1 á 2 procent van de verschillen in werkdagbeleving viel statistisch toe te schrijven aan het feit of iemand de voorafgaande avond al dan niet seks had gehad. 'Een zeer gering effect', zegt hoogleraar sociale organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli van de Universiteit Utrecht in een reactie. Met andere woorden: menselijk werkplezier hangt vooral van een hoop andere dingen dan seks af.



Een klein effect is wel logisch, vindt Evangelia Demerouti, hoogleraar organisatiepsychologie aan de TU Eindhoven. Desalniettemin is het volgens haar best plausibel dat seks wel enige positieve invloed op de werkbeleving heeft. In principe zou namelijk alles waarvan je ontspant dat kunnen hebben, zoals een gezellige avond met vrienden.



Met algemene ontspanning wordt in dit onderzoek te weinig rekening gehouden, denkt hoogleraar psychologiemethoden Eric-Jan Wagenmakers van de Universiteit van Amsterdam. Het kan ook gewoon zo zijn dat de onderzoekers een weekend-effect hebben gemeten, in plaats van een seks-effect. Mensen beginnen op maandagen gewoon beter uitgerust aan hun werk, omdat ze allerlei ontspannende dingen hebben ondernomen (waaronder seks).