Giftige algenwolken, veroorzaakt door opwarming van zeewater, verstikken zeeleven

Algenbloei komt niet alleen in de Golf van Oman voor, maar op allerlei plekken in de oceanen (en ook in de Noord-Amerikaanse Grote Meren). In de Oostzee treedt elke zomer een massale bloei van blauwalg op die na het afsterven tot zo'n zuurstofgebrek leidt dat delen van de Oostzee biologisch dood zijn.



Het is zeker een verontrustend signaal, zegt Huisman. 'Algenbloei is een normaal verschijnsel, het was al in de oudheid bekend, maar het is niet normaal als de bloei extreem dicht is en langdurig blijft hangen. En we zien het aantal problemen met extreme algenbloei wereldwijd toenemen.'