Ghb-verslaving vergelijkbaar met heroïne, ook na afkicken roemen ze effect van drug

Ghb is een narcosemiddel dat gemakkelijk zelf te maken is. Gebruikers gaan geregeld 'out' of raken in coma. Meer dan de helft van de ghb-verslaafden valt binnen drie maanden na het afkicken terug. 'Ghb is een van de gevaarlijkste stoffen die we kennen als het gaat over verslaving en afhankelijkheid', zegt onderzoeker Tibor Brunt van het Trimbos Instituut. 'De onthoudingsverschijnselen zijn heel ernstig.'



VWS zit al jaren met ghb in zijn maag. Bij een op de vijf drugsincidenten in ambulances speelt ghb een rol. 'Bijna 45 procent van de ghb-verslaafden is ooit in comateuze toestand binnengebracht op de Spoedeisende Hulp', zegt Beurmanjer. 'En 20 procent van hen is eens of meermaals in coma op de intensive care beland.' Ruim duizend gebruikers melden zich elk jaar bij de verslavingzorg, maar het werkelijke aantal is mogelijk hoger: deze groep is niet geneigd hulp te zoeken.