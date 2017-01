Gezond leven? Laat de hond uit, maak schoon, hoe dan ook: bewéég

Zo creëert u de perfecte zit-beweegverhouding Te veel zitten is dus echt slecht. Hoe een klein beetje alledaags bewegen al een enorme gezondheidswinst oplevert. Zo creëert u de perfecte zit-beweegverhouding. (+)



'Je hoeft echt niet 's avonds na je werk nog door het bos te gaan hollen', zegt Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboudumc. 'Begin eens om actief te zijn in je dagelijks leven.'



Wie daar werk van wil maken, kan te rade gaan in het compendium voor fysieke activiteiten, een overzicht van 821 activiteiten in 21 categorieën, van huishouden tot transport, tuinieren en muziek maken. Aan elke activiteit is een zogeheten MET-waarde gekoppeld. De MET geeft aan hoeveel energie een lichaamsactiviteit per uur kost. Onderuit gezakt op de bank tv kijken kost 1 MET, de hond uitlaten 3 MET, bedden opmaken 3,3 MET, grasmaaien 5,5 MET. Hou een minimum aan van 500 MET-minuten per week, die uiteraard niet bij elkaar mogen worden gesprokkeld met 500 minuten zitten.



Zorg er vooral voor dat al die MET-minuten in de plaats komen van zittijd. Langdurig zitten is schadelijk, ook als je er gewoon bij sport, zo bleek deze zomer uit een omvangrijke internationale analyse in The Lancet. De zitgrens lijkt te liggen op 7 à 8 uur per dag. Voor elk uur dat we langer zitten, neemt de kans op vroegtijdig overlijden toe. Vandaar dat landen als Australië en Canada al een zitnorm hebben. De Gezondheidsraad komt deze zomer met een nieuwe beweegnorm waarin ook zitgedrag zal worden benoemd.



De hele dag zitten is niet goed voor je. Maar extreem hard sporten hoeft ook niet. Volgens wetenschappers gaat het erom dat je elke week 500 punten scoort: het aantal minuten dat je iets doet, van tuinieren tot drummen, vermenigvuldigd met de intensiteit van die activiteit. Bereken het zelf met onze test.