Geheimzinnig 'levend fossiel' waggelde tussen onze voorouders

Misschien zat de ingang vroeger gewoon ergens anders, oppert Van den Hoek Ostende. 'Grotten zijn veranderlijk. En dat ze hun doden in een gat gooiden, kan ik me nog voorstellen. Vanwege een soort rudimentair doodsbesef. Of gewoon uit praktisch oogpunt: we willen niet dat opa rottend in ons kamp ligt.'



Raadselachtig is ook waar naledi's werktuigen zijn gebleven. De soort had immers duimen en polsen die sterk wijzen op gebruik van eenvoudige stenen werktuigen. Misschien liggen die al in het museum, zonder dat men beseft dat ze van naledi zijn, oppert Berger. 'Er zijn in zuidelijk Afrika stenen werktuigen bekend uit ruwweg dit tijdperk. Maar zo lang we die werktuigen niet in verband kunnen brengen met fossiele menselijke resten, weten we niet wie ze hebben gemaakt.'



Het is niet voor het eerst dat een oerwezen de tand des tijds onvermoed lang blijkt te doorstaan. Het beroemdste geval is dat van coelacanth, een prehistorische oervis die al miljoenen jaren uitgestorven werd geacht - tot vissers er in 1938 opeens een in hun netten vonden.