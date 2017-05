Geboren in maart? Dan maak je meer kans op een voetbalcarrière dan wanneer je in oktober ter wereld kwam

Jongens in blauwe en rode hesjes rennen en dribbelen over het groene veld. De 11-jarige talentjes uit Dubai spelen vier tegen vier een fanatiek potje voetbal in hun trainingsweek bij PSV. We bekijken het spel van bovenaf, op de monitor van assistent-professor bewegingswetenschappen David Mann van de Vrije Universiteit Amsterdam.



Dat hij geïnteresseerd is in jeugdvoetbal, heeft een bijzondere reden. Met de selectie van jeugdspelers is namelijk iets raars aan de hand.