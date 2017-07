Er ligt een goudmijn te wachten op historici met goede beeldherkenningssoftware

Avonturiers vulden tussen 1820 en 1850 doos na doos met tekeningen en observaties van vogels, apen, slangen en wat er verder maar leefde in Nederlands-Indië, en met opgezette beesten en andere preparaten. Dat deden ze in opdracht van koning Willem I, die de delfstoffen, flora en fauna in de kolonie in kaart wilde hebben.



In boeken en verhalen die het publiek in het moederland bereikten, beschreven de onderzoekers hun expedities als eenzame belevenissen in de wildernis.