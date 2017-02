Elon Musk gaat twee ruimtetoeristen in 2018 om de maan laten vliegen

Mars-reis De NASA zegt 'een heel eind onderweg' te zijn met een missie naar Mars. Er is één grote onbekende factor: kan de mens de reis wel aan? Lees dit verhaal van Ronald Veldhuizen.

De ruimtetoeristen zullen reizen met de krachtige Falcon Heavy raket die nu in ontwikkeling is, en met de nieuwe Dragon 2 capsule.



'Dit is een werkelijk een bijzonder opwindende ontwikkeling', zei Musk tijdens een persconferentie, maandagavond laat. De trip, waarbij het tweetal een vlucht rond de maan zal maken en er niet op zal landen, zal ongeveer een week duren. Bij terugkeer zal de capsule landen in zee. Hoewel SpaceX daar al ruime ervaring mee heeft, is het nog nooit eerder zo ver de ruimte in geweest.



Ook ruimtevaartorganisatie heeft plannen astronauten in een baan om de maan te schieten, met de nieuwe raket SLS die de organisatie laat bouwen. Deze missie stond aanvankelijk gepland voor begin jaren twintig, maar is onlangs vervroegd.



NASA wilde bij de eerste vlucht van SLS een lege capsule om de maan laten reizen, maar maakte vorige week bekend dat het overweegt tijdens de eerste een bemanning mee te zenden. Als het SpaceX lukt om zijn capsule op tijd gereed te hebben, heeft het commerciële bedrijf NASA de loef afgestoken.