Een zwart gat bestuderen kan straks misschien op een chip in het lab

Zogenoemde golfparen kunnen van pas komen bij bouw van quantumcomputers of superveilig dataverkeer denkt Rembert Duine

Het betreffende zwarte gat ontstaat als in de voorgestelde chip een elektrische stroom in een nauw gedeelte een versnelling ondergaat. Daardoor kunnen speciale magnetische golven, zogeheten spingolven, vanaf een bepaald punt niet meer aan de doorgang ontsnappen. 'De vergelijkingen die dat beschrijven zijn dezelfde die een echt astrofysisch zwart gat weergeven', zegt prof Rembert Duine, een van de auteurs van de studie die woensdag in Physical Review Letters verschijnt.



Duine is hoogleraar in Eindhoven en ook theoreticus op het instituut van Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft in Utrecht. Hij is gespecialiseerd in spingolfsystemen, die ook in elektronica worden toegepast, in de zogeheten spintronica. 'Jaren geleden hoorde ik een lezing over fysische parallellen met zwarte gaten en had meteen het vermoeden dat zoiets ook in meegesleepte spingolven moest bestaan.'