Een onaangename verrassing voor de Volkskranttaalnazi's

Zeg het maar



De Volkskrant heeft zich gecommitteerd aan de zogeheten witte spelling. Die hanteerde tot voor kort, overigens net als de officiële, groene spelling, de schrijfwijze per se. Tot onaangename verrassing van de Volkskranttaalnazi's blijkt de witte spelling te zijn veranderd in persé. We zouden die spelling kunnen overrulen door een lemma in ons eigen Stijlboek eraan te wijden; genoemde nazi's zijn daarover in conclaaf. Voorlopig dient de Volkskrant dus sowieso persé te schrijven.



En verder



dit mailtje, dat geen verdere toelichting behoeft: 'Wij zijn Liv Jenner en Djannah Simon en we zijn 13 jaar oud. Wij hebben een nieuw woord bedacht. Wij vroegen ons af of wij een gratis stukje in de krant kunnen schrijven over ons nieuwe woord. Het woord is homa. Dat is een nieuw woord voor lesbisch. Wij vinden het een toepasselijker woord omdat het erg lijkt op homo. We hadden het aan uw collega Pam gevraagd en die had het aan een lesbische collega gevraagd en zij vonden het een leuk woord. Het lijkt ons dus leuk als er een stukje in de krant mag.'