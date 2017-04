Een huisdier tijdens de zwangerschap is gezond voor baby - klopt dit wel?

Klopt het?

In theorie kan het in elk geval; microben als gezondheidsridders krijgen serieuze wetenschappelijke aandacht. Maar regel niet meteen een babylikkende viervoeter. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van darmbacteriën is notoir ingewikkeld; deze nieuwe studie blijkt daarop geen uitzondering.



Zo konden de Canadese wetenschappers niet zeggen of de baby's met huisdieren daadwerkelijk gezonder waren - ze hebben alléén naar de darmflora van de pasgeborenen gekeken. En hoewel ze daarmee globaal konden aanwijzen welke darmbacteriefamilies bij huisdierbaby's vaker aanwezig waren, bleek het moeilijk daaraan onweerlegbare conclusies te verbinden.



Neem de microbenfamilie Oscillospira: baby's met een hond of kat in het gezin hadden een twee keer zo grote kans die te dragen. Hoe dat komt en of dit type bacterie daadwerkelijk allergieën en ziekten voorkomt, blijft echter gissen.