Dronkenschap heeft de meest kleurrijke woorden

Laveloos is een geweldige combinatie van verzadiging en wanhoop

'Kachel', ook gek. Sommige verklaringen zeggen dat het van het roodgloeiende van een kachel komt. Dat je gezicht er zo uitziet als je lam bent. Stapte ik met een knalrode, glimmende kop het perron af? Nee, want ik was dus niet dronken. Kachel kan ook van het Hebreeuwse kachol komen, dat blauw betekent en blauw wordt weer gebruikt voor dronken. Blauw, roodgloeiend en vettig sprong ik van het perron. Maar ik was dus niet dronken.



Het mooiste vind ik laveloos. Dat klinkt zo heerlijk dramatisch. Van oorsprong betekent het letterlijk dat je niet gelaafd wordt. Later ging het meer betekenen dat je onbevredigbaar was, of juist zo vol dat er geen druppel meer bij kon. Het woord is een geweldige combinatie van verzadiging en wanhoop. Het komt precies overeen met hoe je je voelt als je in kennelijke staat bent. Hoewel ik dat natuurlijk niet weet. Want ik was dus niet dronken.