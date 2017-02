Drie vragen bij de ontdekking van zeven aarde-achtige planeten

3. Kunnen we erheen, of blijft het bij onderzoek op afstand?

De zeven zusjes van de aarde draaien in een baan om een ster op 39 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Waterman. Een lichtstraal doet er dus al 39 jaar over om die afstand af te leggen, met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Zelfs als een ruimteschip versneld zou kunnen worden tot tien procent van de lichtsnelheid, duurt een reis naar TRAPPIST-1 nog bijna vier eeuw.



De Russische miljardair Yuri Milner hoopt met zijn Breakthrough Starshot-initiatief over enkele tientallen jaren een zwerm nano-ruimtescheepjes op pad te kunnen sturen naar Proxima Centauri, de ster die het dichtst bij de zon staat. Ook bij Proxima is vorig jaar een planeet ontdekt, die overigens groter en zwaarder is dan de aarde. Hoe haalbaar het project is, is niet echt duidelijk. Het zal waarschijnlijk nog eeuwen duren voordat een aards ruimtescheepje een bezoek kan brengen aan TRAPPIST-1, en dan gaat het zeker om een onbemand toestel.



Bestuderen op afstand biedt voorlopig veel meer mogelijkheden, al was het maar omdat je dan ook een veel groter aantal sterren en planeten onder de loep kunt nemen. De Belgische onderzoekers werken al aan een opvolger van TRAPPIST, met de naam SPECULOOS. NASA lanceert volgend jaar de ruimtetelescoop TESS, die ook jacht gaat maken op planeten bij naburige sterren.



