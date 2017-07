Drie koppen koffie per dag drinken vergroot de kans op een lang leven

Voorbarig

Nieuw zijn de opgetogen berichten over koffie niet. De Gezondheidsraad schreef twee jaar geleden al in de richtlijnen goede voeding dat koffie het risico op beroertes, diabetes en hartkwalen verkleint.



Marianne Geleijnse, hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten aan Wageningen Universiteit, is dan ook niet verbaasd over de resultaten. Ze waarschuwt dat de onderzoekers alleen een verband hebben gevonden tussen koffie en lagere sterfte. Het advies 'Drink meer koffie want dat is goed voor uw gezondheid' is echt te voorbarig, zegt ze.



Toch is het een sterke aanvulling dat de Europese wetenschappers een biologische verklaring vonden voor het waargenomen gezondheidseffect, meent ze.



Die onderzoekers analyseerden het bloed van 14 duizend deelnemers en ontdekten dat koffiedrinkers een gezondere lever hebben, dat ze minder ontstekingsstoffen in hun bloed hebben (stoffen die aantal ernstige ziektes kunnen veroorzaken) en dat ze gevoeliger zijn voor insuline (het hormoon dat ervoor zorgt dat bloedsuiker in de cellen komt). Waar het beschermende effect van koffie precies vandaan komt, is nog onduidelijk. Koffie is een bron van polyfenolen, stoffen die op tal van manieren de gezondheid kunnen bevorderen.